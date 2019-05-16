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Вопрос о возможном переходе Дениса Глушакова в "Крылья" будут рассматривать в конце сезона

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков пока что не будет переходить в "Крылья Советов", сообщает progorodsamara.ru со ссылкой на генерального директора коллектива Виталия Шашкова.

"Слухи о возможном переходе Дениса Глушакова ходят не первый день. Его куда только не отправляли, в том числе и к нам. Могу сказать одно: такие вопросы будут рассматривать по окончании сезона", - пояснил Виталий Шашков.

Напомним, о том, что Денис Глушаков с высокой вероятностью продолжит карьеру в "Крыльях Советов", ранее сообщил "Советский спорт". По информации издания, также рассматриваются варианты перехода спортсмена в "Ростов" или "Арсенал".

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