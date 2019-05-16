За сбыт наркотика 70-летней цыганке из Чапаевска дали более 10 лет

Чапаевский городской суд под председательством Надежды Титовой 7 мая вынес приговор 70-летней цыганке Любови Лебедевой. Ее обвиняли в причастности к двум эпизодам сбыта и покушению на сбыт наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

При обысках по этому делу изъяли крупную партию карфентанила — одного из самых сильнодействующих наркотиков. Одна единица карфентанила в 5 тыс. раз мощнее единицы героина и в 10 тыс. раз мощнее единицы морфина. Смертельная доза карфентанила очень мала — 0,001 миллиграмма. Поэтому первая же доза зачастую становится для потребителя последней.

По данным источника Волга Ньюс, Лебедева была одной из ключевых фигур в местном наркотрафике 1990-х — начала 2000-х годов. В 2005 г. женщина уже получала 13 лет лишения свободы за сбыт наркотиков и освободилась условно-досрочно в июне 2017 года.

По версии следствия, вскоре после освобождения — 20 декабря 2017 г. она сбыла знакомой по исправительной колонии 0,4 г метадона. А в январе 2018 г. продала той же женщине у себя дома три пакетика с героином общим весом 1,19 г, что считается значительным размером.

Позже при обыске дома у Лебедевой сотрудники областного ГУ МВД изъяли 59,33 г героина, 12,05 г метадона, 144,87 г карфентанила. Такое количество вещества уже считается особо крупным размером.

По окончании следствия уголовное дело Лебедевой передали в Чапаевский городской суд. Процесс вела судья Надежда Титова. Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, Лебедеву признали виновной и назначили ей 10 лет и семь месяцев заключения в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.