Инспектора УФСИН будут судить за поддельный диплом

Прокуратура Ленинского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу инспектора УФСИН, обвиняемого в использовании поддельного документа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, в октябре 2018 г. младший инспектор группы комендантской службы ФКУ УК регионального УФСИН, чтобы получить очередное звание "прапорщик внутренней службы", представил поддельный диплом бакалавра, якобы выданный АНО ВО "Самарский университет государственного управления "Международный институт рынка". Позже выяснилось, что диплома о высшем образовании ему не выдавали.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения мировому судье участка №28 Ленинского судебного района.