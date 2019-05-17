В Тольятти хотят построить новую железнодорожную станцию в районе ТРК "Парк Хаус"

О планах по продлению железнодорожных путей в Тольятти 17 мая рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Эту работу, по его словам, планируется провести в рамках реализации проекта по строительству скоростной железнодорожной магистрали между Самарой и Тольятти.

"Сейчас скорость перемещения по действующему маршруту составляет более двух часов - 2 часа 16 минут (это от станции Жигулевское Море до станции Самара). Мы планируем в рамках проекта реализовать достройку участка в Тольятти", - пояснил Дмитрий Богданов.

Он подчеркнул, что станция Жигулевское Море находится на окраине города. "Самый густонаселенный район города - Автозаводский - находится, по сути, еще в часе езды на автомобиле от станции Жигулевское Море. Поэтому время с учетом использования действующих путей составляет фактически более трех часов", - напомнил министр и заметил, что в такой ситуации вполне понятно, почему для перемещения между Самарой и Тольятти люди пользуются, в основном, автомобилями или автобусами.

При этом маршрут среди жителей региона очень популярен, добавил Дмитрий Богданов.

Поэтому было решено достроить участок железной дороги в районе Тольятти от станции Жигулевское Море до так называемой станции Тольятти-Южная, которая, по словам министра, расположится в районе ТРК "Парк Хаус".

"Время перемещения от Тольятти-Южной до станции Самара составит 1 час 31 минуту. То есть фактически вместо трех часов - двукратное ускорение", - подытожил Дмитрий Богданов.

Также проект на втором этапе предусматривает соединение станции Самара со станцией Липяги - фактически речь идет о модернизации имеющихся железнодорожных путей. Кроме того, планируется на втором этапе организовать заход этой ветки в аэропорт Курумоч. По словам Дмитрия Богданова, прорабатывается вопрос и с подвижным составом - есть вероятность, что это будут "Ласточки".

Стоимость проекта оценена в 5,52 млрд руб., в том числе первый этап работ - 3,76 млрд рублей. Протяженность железнодорожных путей - 119,6 км.

По словам Дмитрия Богданова, областные власти рассчитывают, что летом проект будет включен в инвестиционную программу РЖД.