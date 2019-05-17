Адвокат: дело о "грязной нефти" в Самаре может обернуться экологической катастрофой

Следственные действия по уголовному делу о попадании хлорорганики в нефтепровод "Дружба" могут обернуться экологической катастрофой. Об этом в пятницу, 17 мая, заявил адвокат Дмитрий Нотариус, представляющий интересы одного из шести фигурантов дела - гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай - во время рассмотрения в облсуде апелляционной жалобы на ее арест.

По его словам, узел слива нефти около с. Николаевка Волжского района, принадлежащий "Нефтеперевалке", является опасным производственным объектом, который фактически остался без обслуживания в незаконсервированном состоянии.

"Температура на улице повышается. Производство остановлено, оно опечатано следствием. Люди, которых много, как говорит следствие, в реальности уволились, их нет. Никто сейчас объект не обслуживает. Произойдет катастрофа техногенного характера, взорвется один из трех танкеров - мы будем еще пожинать плоды", - заявил Нотариус.

Он также рассказал, что ходатайства за подписью Балабай направлены в МЧС и областное правительство. В них она просит принять меры для предотвращения ЧП.

"Следствию следовало бы выяснить, будет ли Балабай скрываться или же она будет помогать в устранении всех возможных негативных последствий", - считает адвокат.

Дмитрий Нотариус заявил при этом, что Светлана Балабай занималась в "Нефтеперевалке" бухгалтерской отчетностью и лишь номинально числилась руководителем компании. А мера пресечения в виде ареста ей была избрана, по его мнению, только на этом формальном основании, доказательств же ее причастности к преступлению у следствия нет.

"У следствия имеется явка с повинной некоего гражданина Баландина (Сергея Баландина, замдиректора ООО "Магистраль". - Прим. Волга Ньюс), которого Балабай никогда не знала, не общалась с ним и даже не виделась, - говорит Дмитрий Нотариус. - При этом Баландин говорит, что вступил в преступный сговор с Ружечко и Жоголевым и они решили перегонять в нефтепровод "Дружба" какую-то нефть, содержащую жидкость. Он показал, что не знает и не знал Балабай и не общался с ней никогда. Никто не указывает на Балабай как на соучастницу и не говорит, осведомлена ли она была об этих преступлениях".

Один из подозреваемых по делу о "грязной нефти" дал признательные показания Замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин - один из подозреваемых по делу о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба" - дал признательные показания. Об этом стало известно в среду, 15 мая, во время рассмотрения его жалобы на арест в Самарском областном суде, передает корреспондент Волга Ньюс.

Также защитник указал на другие, как он считает, недоработки следствия. В частности, по мнению Нотариуса, не приводится никаких доказательств того, что вышло из строя какое-либо технологическое оборудование (хотя на это ссылаются при возбуждении уголовного дела по статье 215.3 УК РФ), и не установлен ущерб.

Дмитрий Нотариус просил суд изменить для Балабай меру пресечения на домашний арест.

Представитель прокуратуры просил оставить без изменения постановление Самарского районного суда об аресте Светланы Балабай. По его мнению, оставаясь на свободе, женщина сможет препятствовать следствию, так как она является действующим генеральным директором "Нефтеперевалки".

"В ее подчинении находится большое количество лиц, которые могут стать свидетелями по данному уголовному делу, и Балабай с их помощью либо лично может уничтожить различную финансово-хозяйственную документацию, касающуюся деятельности данного общества", - отметил прокурорский работник.

Сама Светлана Балабай, участвуя в заседании в режиме видеоконференции, обратила внимание на то, что все документы, которые она якобы может уничтожить, были изъяты до того, как ее взяли под стражу.

"В своей работе я никакого отношения к экономическому процессу не имела и занималась только бухгалтерскими вопросами", - сказала она.

В итоге Самарский областной суд оставил Светлану Балабай под арестом.

Напомним, по версии следствия, именно через узел слива, принадлежащий "Нефтеперевалке", загрязненная хлорорганикой нефть попала в нефтепровод "Дружба", из-за чего был остановлен экспорт.

Было возбуждено уголовное дело по пп. "а, б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").

2 мая Самарский районный суд арестовал на два месяца Светлану Балабай, а также еще трех подозреваемых - заместителя гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустама Хуснутдинова, замдиректора ООО "Магистраль" Сергея Баландина и гендиректора ООО "Петронефть Актив" Владимира Жоголева.

16 мая были заочно арестованы находящиеся за границей создатель ГК "Петронефть" Роман Трушев и бывший гендиректор входившего в эту группу компаний ООО "Самаратранснефть-Терминала" Роман Ружечко.

Арестованные подозреваются в том, что в 2018-2019 гг. совершали хищения нефти на общую сумму "не менее 1 млн рублей". Якобы похищенная нефть перерабатывалась на мини-НПЗ, а недостающие объемы компенсировались сырьем ненадлежащего качества, для чего была задействована компания "Волга ойл", возглавляемая сыном Баландина.