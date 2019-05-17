Суд оставил под арестом фигурантку дела о "грязной нефти"

Фигурирующая в деле о "грязной нефти" гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай не смогла оспорить арест.

В пятницу, 17 мая, Самарский областной суд отказал в удовлетворении соответствующей жалобы, несмотря на доводы ее адвоката Дмитрия Нотариуса о непредставлении следствием достаточных доказательств причастности Балабай к преступлению.

Напомним, по версии следствия, именно через узел слива нефти в с. Николаевка Волжского района, принадлежащий "Нефтеперевалке", загрязненная хлорорганикой нефть попала в нефтепровод "Дружба", остановив экспорт.

Было возбуждено уголовное дело по пп. "а, б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").

2 мая Самарский районный суд арестовал на два месяца Светлану Балабай, а также еще трех подозреваемых - заместителя гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустама Хуснутдинова, замдиректора ООО "Магистраль" Сергея Баландина и гендиректора ООО "Петронефть Актив" Владимира Жоголева.

16 мая были заочно арестованы создатель ГК "Петронефть" Роман Трушев и бывший гендиректор входившего в эту группу компаний ООО "Самаратранснефть-Терминала" Роман Ружечко. Оба находятся за границей.

По версии следствия, в 2018-2019 гг. они совершали хищения нефти на общую сумму "не менее 1 млн рублей". А в марте-апреле 2019 г., чтобы скрыть хищения, в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, поставили нефть, не отвечающую требованиям ГОСТа, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений.

Якобы похищенная нефть перерабатывалась на мини-НПЗ, а недостающие объемы компенсировались сырьем ненадлежащего качества, для чего была задействована компания "Волга ойл", возглавляемая сыном Баландина.