Условный срок за мошенничество получила пристав из Самары

Суд Промышленного района Самары вынес приговор приставу ОСП Кировского района Инне Елавцовой. Ее признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В апреле 2018 г. Елавцова получила на банковскую карту 25 тыс. руб. от должника по исполнительному производству. За эти деньги должник ожидал, что ему не запретят выезд из страны. Часть полученных средств Елавцова должна была передать приставу из ОСП Промышленного района.

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