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Суды Происшествия

Двух предпринимательниц осудили за взятки

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительницу Самары Любовь Вишневскую признали виновной в покушении на дачу взятки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в январе 2019 г. во время проверочной закупки в магазине на ул. Ново-Вокзальной продали крепкий алкоголь без лицензии. Позже собственница торгового павильона попыталась дать взятку 20 тыс. руб. полицейскому, чтобы правоохранители прекратили проверку и не изымали алкоголь.

Суд Промышленного района обязал Вишневскую выплатить штраф 50 тыс. руб. в доход государства.

Аналогичное уголовное дело рассматривал и суд Волжского района Самарской области. Там директора магазина Ольгу Николаеву обвиняли в даче взятки правоохранителям. 5 марта 2018 г. женщина передала инспектору ОДН 15 тыс. руб. за сокрытие факта продажи алкоголя несовершеннолетнему. Теперь ей придется заплатить штраф 200 тыс. рублей.

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