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В Самаре пропал 10-летний мальчик

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: http://lizaalert.org

В Самаре 16 мая пропал 10-летний школьник Лутфуллох Кодиров, сообщает samara.kp.ru.

При каких обстоятельствах и в каком районе исчез ребенок, не сообщается.

Приметы мальчика: рост 120-125 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, был одет в темно-синюю спортивную куртку, белую рубашку, темно-серые брюки и темные туфли. При себе имел школьный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска от ДПСО "Лиза Алерт" — Наталья, телефон: 89277344687.

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