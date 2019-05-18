В Самаре пропал 10-летний мальчик

В Самаре 16 мая пропал 10-летний школьник Лутфуллох Кодиров, сообщает samara.kp.ru.

При каких обстоятельствах и в каком районе исчез ребенок, не сообщается.

Приметы мальчика: рост 120-125 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, был одет в темно-синюю спортивную куртку, белую рубашку, темно-серые брюки и темные туфли. При себе имел школьный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска от ДПСО "Лиза Алерт" — Наталья, телефон: 89277344687.