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Клиенты ВТБ в Самаре увеличили свои траты во время майских праздников почти в 2,5 раза

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов в Самарской области в период с 1 по 12 мая текущего года, сравнив ее с майскими праздниками прошлых лет.

В этом году клиенты банка в Самарской области потратили за праздничные дни более 1 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году и в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом. Число клиентов, совершающих оплату по карте ВТБ в регионе, возросло по сравнению с 2018 годом на 83%, с 2017 годом - в 2,7 раза. Держатели карт ВТБ по сравнению с прошлым годом втрое активнее совершали транзакции - более 1,5 млн штук и почти впятеро больше по сравнению с 2017 годом.

Больше всего клиенты банка за майские выходные потратили в супермаркетах и продуктовых магазинов - 363 млн рублей, в барах и ресторанах - 116 млн рублей, во время шопинга - 84 млн рублей и на автозаправках - 77 млн рублей.

Всего клиенты ВТБ, оставшиеся в праздничные дни в России, увеличили объем и число совершенных операций на 71% (57,4 млрд рублей) и 93% (72,3 млн штук), соответственно. Абсолютным лидером по данному показателю стала Москва - почти 15 млрд рублей и 14 млн транзакций.

В этом году общий объем трат клиентов банка за рубежом в майские праздники превысила 5 млрд рублей. Это на 50% выше показателя прошлого года и на 86% - 2017 года. Число туристов, посетивших зарубежные страны, увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом, составив 344 тысячи человек. Выросло и число транзакций, совершенных клиентами ВТБ, - на 70% по сравнению с 2018 годом и в 2,2 раза - с 2017 годом.

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