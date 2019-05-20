Медучреждения передумали разрывать отношения с "Реавизом"

Медучреждения Самарской области приостановили процесс расторжения договоров аренды помещений с медицинским университетом "Реавиз", размещающим в них учебные классы.

Напомним, в начале апреля источник Волга Ньюс сообщал о том, что медучреждения в массовом порядке начали извещать "Реавиз" о намерении расторгнуть с вузом бессрочные договоры аренды.

Тогда было известно, что такие уведомления направили как минимум четыре ГБУЗа: Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн, Самарская городская больница №10, Самарская областная клиническая гериатрическая больница и Тольяттинская городская больница №4.

Причины такого решения в уведомлениях не раскрывались, в вузе ситуацию не комментировали. В минздраве же тогда отмечали, что "при принятии решения о расторжении договоров учитывается необходимость для оказания государственными учреждениями Самарской области медицинской помощи населению".

РЕАВИЗ лишают клинической базы Медучреждения Самарской области инициировали расторжение договоров аренды помещений с медицинским университетом РЕАВИЗ, размещавшим в них учебные классы.

По данным открытых источников, договоры у "Реавиза" были заключены всего с 35 ГБУЗами, подконтрольными областному минздраву. В арендованных помещениях площадью от 8 до 20 кв. м с начала 2000-х размещались учебные классы.

Для университета расторжение договоров означало лишение клинической базы и срыв учебного процесса в середине учебного года. При этом медучреждения и вуз реализовывали проекты по подготовке и переподготовке медработников, программы вовлечения ординаторов и аспирантов университета в лечебно-диагностический процесс с последующим трудоустройством, проводили совместные практические и научные мероприятия.

Как рассказал корреспонденту Волга Ньюс заместитель ректора по развитию и инвестициям университета "Реавиз" Евгений Буренков, всего вуз получил 10 уведомлений о расторжении договоров аренды. Сейчас все они отозваны.

Информацию о том, что "проблем с "Реавизом" сейчас нет", подтверждают в медучреждениях.

По словам главврача Самарской городской поликлиники №4 Натальи Виктор, их учреждение также готовило уведомление в адрес "Реавиза", но ситуация изменилась. Претензий к вузу у поликлиники нет, заверила она.

Вероятно, ситуация с расторжением бессрочных договоров аренды с "Реавизом" могла быть использована для ослабления его позиций в конфликте, которым обернулась реализация концессионного соглашения по реконструкции самарской стоматологической поликлиники Промышленного района.

В "Реавизе" подтвердить или опровергнуть эту версию отказались.