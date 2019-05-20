В Тольятти на ул. Офицерской появится интеллектуальная транспортная система

В 2019 г. в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Тольятти запланировано начало строительства ул. Офицерской (на участке от ул. Поляковой до Южного шоссе), сообщает сайт облправительства.

Строительство улицы было запланировано еще в советское время, она должна была стать одной из сквозных трасс Автозаводского района с прямым выходом на Южное шоссе и Обводную г. Тольятти.

В настоящее время большая часть Офицерской до сих пор имеет грунтовое покрытие. В ходе дорожных работ помимо устройства дорожного полотна будут выполнены работы по строительству тротуаров, устройству улично-дорожного освещения, ливневых канализаций, а также оснащению дороги техническими средствами безопасности дорожного движения.

Помимо светофоров, ул. Офицерскую планируется оснастить интеллектуальной транспортной системой (ИТС). Такая система дистанционно регулирует дорожное движение по принципу "зеленая волна". На основе анализа интенсивности дорожного движения ИТС обнаруживает заторы и регулирует время работы светофоров в зависимости от количества автомобилей перед перекрестком. В 2017 году интеллектуальная транспортная система была установлена в рамках ремонта Южного шоссе.

"Мы планируем уменьшить заторы на перекрестках и повысить пропускную способность дорог. Кроме того, строительство Офицерской разгрузит другие поперечники, ведущие к Южному шоссе, - это улицы Тополиная, Полякова, Автостроителей, 70 лет Октября", - рассказал руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти Павел Баннов.

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" дорожными работами в Тольятти будет охвачено 17 автомобильных дорог протяженностью более 17 км. Ремонт ожидает улицы Тополиную, Ворошилова, Юбилейную, Полякова, Ленинградскую, Баныкина, Индустриальную, Автозаводское шоссе, Пушкина, Есенина, Чайкиной, Ярославскую, участок дороги от ул. Фермерской до границы Тольятти, проезд Служебный, Центральная площадь.

За ремонтом будет следить группа общественного контроля, сформированная в Тольятти. Одно из направлений работы - визуальное наблюдение за состоянием дорожного покрытия. Основное внимание будет уделяться структуре асфальтного покрытия - оно должно быть без дефектов (трещин и неровностей) и стыков. При обнаружении нарушений будут составляться акты со сроками для устранения замечаний.

Инфографика о ремонте улицы размещена в официальной группе проекта в социальной сети "ВКонтакте" по адресу - https://vk.com/bkadsamarobl?w=wall-148089890_894