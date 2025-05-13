Около 9,5 тыс. человек приняли участие в акции "Единство в памяти. Сила в правде!" в Самаре

Около 9,5 тыс. человек приняли участие во всероссийской патриотической акции "Единство в памяти. Сила в правде!" в Самаре. Агитационный поезд Министерства обороны Российской Федерации прибыл на железнодорожный вокзал Самары.

На торжественной церемонии открытия присутствовали представители Министерства обороны Российской Федерации, командование общевойсковой армии Центрального военного округа, региональные власти, ветераны, участники специальной военной операции, воспитанники "ЮНАРМИИ" и военно-патриотических клубов, учащиеся и студенты. В рамках акции были вручены ведомственные награды активистам и добровольцам, оказывающим всестороннюю помощь российским бойцам, выполняющим задачи СВО. Награжденные получили медали Минобороны России "За помощь и милосердие".

Зрители увидели выступление ансамбля песни и танца Дома офицеров Самарского гарнизона "Волжские казаки", а на привокзальной площади была развернута полевая кухня с традиционной солдатской кашей, чаем и домашней выпечкой. Также работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где можно было получить консультации по условиям поступления, социальной поддержке и перспективам службы в Вооруженных Силах России.

Центральным элементом мероприятия стал передвижной музейно-выставочный комплекс Министерства обороны РФ — уникальный поезд, в состав которого входят тематические вагоны с экспозициями о подвигах советских и российских солдат. Посетители смогли увидеть технику времен Великой Отечественной войны, образцы современного вооружения и трофейной техники, захваченной в ходе СВО, в том числе бронетранспортеры M113 производства США и Kirpi турецкого производства, бронеавтомобили Roshel Senator производства Канады, Cougar и MaxxPro international производства США.

Особое внимание было уделено патриотическому воспитанию молодежи. На специальных дискуссионных площадках школьники и студенты приняли участие в диалогах о значении воинской службы, духовных ценностях и личной ответственности за судьбу Отечества. Также работала зона творчества, где участники акции писали письма поддержки солдатам и создавали рисунки на тему защиты Родины.

Отдельным пунктом программы стала торжественная церемония вручения знамени региональному отделению Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" Самарской области. В церемонии участвовала знаменная группа. Также состоялось вручение свидетельств о присвоении почетных наименований юнармейским отрядам имен Героев РФ и СССР.

Агитационный поезд продолжит маршрут по городам России. За 75 дней он преодолеет свыше 33 тысяч километров, сделает остановки в 75 городах и населенных пунктах, включая 22 точки в Центральном военном округе.