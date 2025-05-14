В Самаре умер основатель торговой марки "У Палыча" Андрей Сульдин

В Самаре скончался один из основателей торговой марки "У Палыча" Андрей Сульдин. Как сообщил источник Волга Ньюс, он умер вечером 13 мая. Прощание с ним состоится 15 мая с 12 до 13 часов в зале прощаний на ул. Борской.

Андрей Павлович Сульдин основал бренд, но впоследствии продал свою долю.

"В 1991-м году первое кафе открыл он. Заведение было в "Современнике" на первом этаже. А у меня была фирма на втором — мы занимались кинопрокатом. Тогда и познакомились. Получилось так, что Сульдин был вынужден закрыть то кафе, но предложил мне вместе запустить еще одно. Мы привлекли третьего инвестора. В 1994-м году открыли первое совместное кафе на ул. Буянова, 106. Сейчас я всем своим сотрудникам говорю, что все мы Палычи. Особенно те, кто работает давно", — рассказывал в интервью Волга Ньюс про Сульдина и истоки торговой марки его бизнес-партнер Александр Павлович Мербаум.

Впоследствии в бренд "У Палыча" вложились инвесторы. Согласно текущим данным ИАС Seldon.Basis, сейчас торговая марка принадлежит московским ООО "От Палыча" и ООО "Технопарк". Первое на 100% подконтрольно Николаю Шелестову, во втором семь совладельцев - самарцы Андрей Шишакин (25%), Александр Мербаум (12,5%), Анвар Абдуразаков (12,5%), а также Вячеслав Клюкин из Челябинска (22%) и москвичи Николай Шелестов (14%), Екатерина Федорякина (8,28%), Наталья Шелестова (5,72%). Совокупная выручка двух компаний по итогам 2024 г. превысила 1,7 млрд рублей.