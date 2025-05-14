В Самаре умер основатель торговой марки "У Палыча" Андрей Сульдин

В Самаре скончался один из основателей торговой марки "У Палыча" Андрей Сульдин. Как сообщил источник Волга Ньюс, он умер вечером 13 мая. Прощание с ним состоится 15 мая с 12 до 13 часов в зале прощаний на ул. Борской.
Андрей Павлович Сульдин основал бренд, но впоследствии продал свою долю.
"В 1991-м году первое кафе открыл он. Заведение было в "Современнике" на первом этаже. А у меня была фирма на втором — мы занимались кинопрокатом. Тогда и познакомились. Получилось так, что Сульдин был вынужден закрыть то кафе, но предложил мне вместе запустить еще одно. Мы привлекли третьего инвестора. В 1994-м году открыли первое совместное кафе на ул. Буянова, 106. Сейчас я всем своим сотрудникам говорю, что все мы Палычи. Особенно те, кто работает давно", — рассказывал в интервью Волга Ньюс про Сульдина и истоки торговой марки его бизнес-партнер Александр Павлович Мербаум.
Впоследствии в бренд "У Палыча" вложились инвесторы. Согласно текущим данным ИАС Seldon.Basis, сейчас торговая марка принадлежит московским ООО "От Палыча" и ООО "Технопарк". Первое на 100% подконтрольно Николаю Шелестову, во втором семь совладельцев - самарцы Андрей Шишакин (25%), Александр Мербаум (12,5%), Анвар Абдуразаков (12,5%), а также Вячеслав Клюкин из Челябинска (22%) и москвичи Николай Шелестов (14%), Екатерина Федорякина (8,28%), Наталья Шелестова (5,72%). Совокупная выручка двух компаний по итогам 2024 г. превысила 1,7 млрд рублей.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???