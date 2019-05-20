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Строительство Строительство и недвижимость

Владимир Кошелев призвал строительный рынок к консолидации

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Крупнейшая конференция "Строительная отрасль. Бизнес в условиях проектного финансирования" при поддержке Минстроя РФ, Сбербанка и общественной организации "Деловая Россия" состоялась в Москве. Мероприятие объединило более 1000 представителей застройщиков России, банков и органов власти.

Фото: Фото предоставлено автором

Ключевой темой стало обсуждение перехода на новую модель работы девелоперов. С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

В ходе конференции участники получили ответы на свои вопросы от ведущих спикеров отрасли: министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина, старшего вице-президента ПАО Сбербанк Владимира Ситнова, члена генсовета и координатора СЗФО "Деловой России" Дмитрия Панова, директора по гарантийным продуктам АО "Дом.РФ" Антона Воронина. Вел конференцию член координационного совета, председатель комитета по строительству "Деловой России" Владимир Кошелев.

В ходе панельной дискуссии Владимир Якушев поделился информацией по активности банков и застройщиков. "Когда начнется работа, и будет увеличиваться число заявок, начнет формироваться практика. И тогда мы увидим, какие есть пробелы, какие изменения нужно внести, чтобы работа была более эффективной", - сказал Владимир Якушев.

Владимир Кошелев призвал строителей к консолидации и обсуждению важных тем: "Мы сейчас ведем совместную работу в режиме диалога, чтобы поставленные перед нами задачи были выполнены". Как отметил Владимир Кошелев, представители "Деловой России" и Сбербанка договорились, что будут совместно мониторить ситуацию проектного финансирования в регионах, чтобы следить за ходом реформы.

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