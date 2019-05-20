Со свалки в Рождествено вывезли более 216 т мусора

С территории несанкционированной свалки в селе Рождествено вывезено свыше 216 т мусора, сообщает сайт областного правительства. Работы по ликвидации несанкционированной свалки продолжаются.

Напомним, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии профильных министерств, представителей администрации Волжского района и единого регионального оператора ООО "ЭкоСтройРесурс", надзорных органов и общественности территория несанкционированной свалки в селе Рождествено была тщательно обследована и выработаны мероприятия по ее очистке.

"Сегодня ситуация с несанкционированной свалкой в Рождествено находится под контролем. Организована работа по вывозу ТКО. Населенный пункт уже оснащен новыми контейнерами повышенной вместимости. В перспективе будем решать стратегическую задачу по рекультивации территории", - сказал министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков.