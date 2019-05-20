Полиция ведет проверку о поражении током 12-летнего ребенка

Сотрудники отдела полиции по Волжскому району проводят проверку по ЧП, в котором от удара током пострадал 12-летний мальчик, рыбачивший на озера возле с. Дубовый Умет. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 12 мая мальчик получил удар током от высоковольтного провода, после чего с сильными ожогами был доставлен в больницу им. Пирогова.

17 мая родственница пострадавшего ребенка опубликовала в Twitter обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, из которого следует, что у ребенка ожоги 97% тела, а его состояние оценивается как критическое.

К посланию женщина приложила фотографию заявления родителей пострадавшего мальчика от 17 мая прокурору Самарской области Константину Букрееву.

Родители пострадавшего сообщают прокурору, что 12 мая они всей семьей приехали к озеру, где поблизости расположились и другие отдыхающие. Когда мальчик подошел с удочкой к озеру, его ударило током от расположенной поблизости линии электропередач. Ребенка в тяжелейшем состоянии доставили в реанимацию ожогового отделения больницы им. Пирогова. Врачи борются за его жизнь. Мальчик находится в искусственной коме.

Родители мальчика утверждают, что, по словам врачей "скорой", такие случаи происходят ежегодно.

"Над данным озером, являющимся местом массового (!) отдыха жителей Самарской области, не огороженном ни для проходя ни для проезда, проходят пять высоковольных линий электропередач, - пишут родители ребенка (орфография и пунктуация оригинала сохранены. - Прим. Волга Ньюс). - В непосредственной близости от данного озера расположен излюбленный рыбаками платный карпятник, над которым так же расположена ЛЭП, высота провисания проводов которой составляет около двух метров. Возникает вопрос, почему такие места находятся в свободном доступе для населения. Чья это преступная халатность? Или не халатность? И почему сотрудники полиции задают нам, раздавленным трагедией родителям, в тот момент, когда "земля упала из-под ног", ……., вопросы об отсутствии у нас претензий? Претензий к кому? Чьи коммерческие интересы они представляют?"

В заявлении прокурору области родители мальчика потребовали провести проверку и принять меры, исключающие доступ людей к озеру и аналогичным местам, опасным для пребывания, а также установить виновников произошедшей трагедии и привлечь их к ответственности.

В минздраве Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что состояние пострадавшего ребенка остается тяжелым, ему оказывают всю необходимую помощь.