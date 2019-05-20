На строительство Фрунзенского моста уйдет около 5 тыс. кубометров бетона

В столице региона продолжается строительство Фрунзенского моста - сейчас на нем идут работы по бетонированию плиты проезжей части пролетного строения моста через реку Самару. Строители забетонировали четыре из 13 участков, ведется подготовка к бетонированию еще двух участков моста.

"Работы выполняются захватками: сначала делают несъемную опалубку и арматурный каркас, после чего производят монолит плиты проезжей части. Особое внимание уделяется качеству материалов и бетонной смеси, поступающих на объект, которые проходят входной лабораторный контроль. В настоящее время арматурный каркас собран на 40%, готовность бетонных работ - порядка 25%", - рассказал главный инженер группы управления строительством мостового перехода "Фрунзенский" АО "Стройтрансгаз" Алексей Атылин.

Всего для строительства моста через реку Самару будет использовано порядка 2 тыс. т арматуры и 5 тыс. куб. м бетона.

После завершения процесса бетонирования строители выполнят устройство гидроизоляции и приступят к укладке асфальтобетонного покрытия плиты проезжей части. Параллельно продолжается возведение других объектов мостового перехода - развязок на ул. Фрунзе, ул. Шоссейной и основного хода автомобильной дороги.

"В настоящее время завершаются земляные работы, работы по укреплению насыпи бетонными плитами, ведется устройство дорожной одежды. Всего на объекте в две смены работает более 300 человек. Запустить движение по основному ходу мостового перехода "Фрунзенский" планируется до конца текущего года", - говорит Алексей Атылин.

Планы о запуске движения по мостовому переходу "Фрунзенский" в 2019 году губернатор Дмитрий Азаров озвучил еще в прошлом году, после того как в ходе ряда встреч в федеральных министерствах и ведомствах была достигнута договоренность об увеличении транша 2018 года из федерального бюджета, что позволило ускорить ход работ. Это намерение губернатор подтвердил в своем послании на 2019 год.

"Дорогу на юг от Самары в значительной мере облегчит Фрунзенский мост, работы по которому вышли на финишную прямую. Мы планируем открыть по нему движение уже в конце года. Строительство Фрунзенского моста ведется в интересах не только жителей Самары, но и жителей половины области, которые сталкиваются с определенными сложностями, добираясь в Самару по узкому горлышку моста ул. Главной. Этот мост имеет и межрегиональное значение, в этом нет никаких сомнений", - подчеркнул глава региона.