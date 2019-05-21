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Суды Происшествия

Осудили самарца, предлагавшего за взятку получить водительские права

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевский районный суд Самары рассмотрел уголовное дело местного жителя, обвиняемого по ст. 291.1 ч. 5 УК РФ ("Предложение посредничества во взяточничестве"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В начале января 2019 г. мужчина разместил в Интернете объявление о помощи в получении водительского удостоверения категории "В". Обратившемуся "клиенту" он пообещал помощь получить права без обучения, лишь передав взятку сотруднику ГИБДД.

Сумма "вознаграждения" составляла 165 тыс. руб., из которых 15 тыс. руб. предназначались посреднику. При получении средств подозреваемого задержали.

В суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком год. Приговор не вступил в законную силу.

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