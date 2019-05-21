В пос. Управленческий стоки из выгребной ямы попали в водопроводный колодец

Сотрудники "Самарских коммунальных систем" в результате обследования водопроводных колодцев в пос. Управленческий выявили, что на улицах Декоративной и Выгонной выгребные ямы расположены в санитарной зоне водовода с чистой питьевой водой на расстоянии 50 см от сетей, а на ул. Третьей фекалии из частной выгребной ямы попали непосредственно в водопроводный колодец, сообщает пресс-служба коммунальщиков.

"Только своевременные действия сотрудников "РКС-Самара", которые контролируют состояние сетей водоснабжения и водоотведения, позволили вовремя обнаружить нарушение и предотвратить угрозу загрязнения питьевой воды стоками. Материалы по данному делу будут направлены в надзорные органы для привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с нормами действующего законодательства", - уточняют в "СКС".

По данным ресурсоснабжающей организации, большое количество несанкционированных выгребных ям находится в Ленинском районе. Собственникам незаконных врезок и выгребных ям предлагают самостоятельно, до выявления, обратиться в "РКС-Самара" для подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения или в специализированные организации для обустройства ям в соответствии с СанПиН. Проверки частного сектора Самары будут продолжаться.