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ЖКХ и благоустройство Общество

В пос. Управленческий стоки из выгребной ямы попали в водопроводный колодец

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники "Самарских коммунальных систем" в результате обследования водопроводных колодцев в пос. Управленческий выявили, что на улицах Декоративной и Выгонной выгребные ямы расположены в санитарной зоне водовода с чистой питьевой водой на расстоянии 50 см от сетей, а на ул. Третьей фекалии из частной выгребной ямы попали непосредственно в водопроводный колодец, сообщает пресс-служба коммунальщиков.

"Только своевременные действия сотрудников "РКС-Самара", которые контролируют состояние сетей водоснабжения и водоотведения, позволили вовремя обнаружить нарушение и предотвратить угрозу загрязнения питьевой воды стоками. Материалы по данному делу будут направлены  в надзорные органы для привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с нормами действующего законодательства", - уточняют в "СКС".

По данным ресурсоснабжающей организации, большое количество несанкционированных выгребных ям находится в Ленинском районе. Собственникам незаконных врезок и выгребных ям предлагают самостоятельно, до выявления, обратиться в "РКС-Самара" для подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения или в специализированные организации для обустройства ям в соответствии с СанПиН. Проверки частного сектора Самары будут продолжаться. 

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