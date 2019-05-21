Капремонт участка проспекта Кирова начнется в конце мая

В Самаре до конца мая начнутся работы по капитальному ремонту пр. Кирова на участке от мостового перехода "Кировский" до ул. Ветлянской. Госконтракт на проведение дорожных работ в течение 10 дней будет заключен министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области с ООО "Самаратрансстрой", которое стало единственным участником торгов.

Капитальный ремонт пр. Кирова будет проводиться в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Протяженность участка - 1,1 км.

В рамках ремонта дорога будет расширена до четырех полос движения. Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется строительство тротуаров и освещения, устройство регулируемых пешеходных переходов, осевого барьерного ограждения.

Расширение автомобильной дороги позволит ликвидировать "узкое горлышко" и повысить пропускную способность Кировского моста. Сроки проведения капитального ремонта - 2019-2020 годы. Стоимость работ по государственному контракту составит 319,3 млн рублей.

В 2019 году в рамках нацпроекта будет проведен ремонт и капитальный ремонт 91 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре, 17,15 км в Тольятти и 180 км региональных трасс. На эти цели будет направлено 5,27 млрд руб., в том числе 3,06 млрд руб. - средства федерального бюджета.

Видеоролик о ремонте объекта размещен в официальной группе проекта в социальной сети "ВКонтакте".