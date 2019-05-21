Фестиваль "ПоМост" открылся жестокой "Чайкой. Эскизом"

Основную программу восьмого фестиваля "ПоМост" открыл спектакль "Чайка.Эскиз" Евгения Марчелли. Ярославский театра драмы им. Ф.Волкова представил нежную и трагическую пьесу Чехова страстной, грубой и жесткой драмой. При минимальном количестве декораций главным элементом сценографии был свет, а все внимание на себе держала фантастическая игра актеров.

"Чайку" Чехова режиссер Евгений Марчелли создает резкими, жесткими иногда даже грубыми штрихами, называя "Эскизом". В этом рисунке на первом плане проступает не столько композиция, сколько сами образы Ирины Аркадиной, Константина Треплева, Нины Заречной, Бориса Тригорина и других персонажей пьесы. Все они прорисованы досконально, им даже не нужны декорации, лишь свет и тени, легкая дымка. Они перемещаются на передний и задний план, иногда даже проходят в зрительный зал. Для чеховских героев характерна замкнутость на себе, неумение слушать друг друга, неспособность разговаривать. У Марчелли они тоже зачитывают монологи, перенося свое горе и страдания от одного собеседника к другому, но лишь раздражая окружающих.

Замысел Марчелли невозможно было осуществить без сильнейшего актерского состава. У каждого героя есть свои моменты, когда на него переключается все внимание, здесь он старается экзальтированно завоевать для себя главную роль в истории. Актриса Анастасия Светлова создает Ирину Аркадину импульсивной, жесткой, истеричной дамой. Она саркастически подшучивает над попытками своего сына Константина Треплева (Кирилл Деришев) создать что-то великое и новое в театре. Она настойчиво требует от каждого персонажа исполнять строго свою роль. Аркадина, как злой режиссер, готова любыми средствами получить нужную ей реплику, а те, с кем она не может справиться, будут выкинуты из сюжета.

Синонимичны образы начинающего писателя Константина Треплева и беллетриста Бориса Тригорина (Николай Зуборенко). Они оба подвластны диктатуре Аркадиной, но если Тригорин смирился с той ролью, которую ему назначила Ирина Николаевна, то ее сын - единственный, кто готов выйти из этого спектакля. Своим финальным поступком ему удастся идеально, по своему замыслу, срежиссировать хотя бы одно действие - и в конце мы увидим Заречную (Алена Тертова и Юлия Хлынина) именно в том образе, в котором изначально задумывал Треплев.

Оригинальное прочтение образа Нины Заречной: у Марчелли зрителям ее совсем не жаль, она груба и вульгарна, она прекрасно осознает свою силу и своей молодостью завлекает всех мужчин. В ней есть желание противостоять Аркадиной, переиграть ее любыми силами. Она даже готова задушить чайку в мусорном пакете, демонстрируя Аркадиной и Тригорину свой характер.

В спектакле много эффектов: живая лошадь, на которой Заречная по замкнутому кругу едет на свой первый спектакль. Бассейн, где начинающая актриса, захлебываясь, пытается выплыть, невнятно проговаривая свои реплики, но очаровывая мужчин. Финал, когда на сцене можно увидеть три образа Заречной, и ее появление в конце, где она ужасающе, " по-чаячьи", кричит свой монолог из работы Треплева.

Страстные женщины, требующие любви, инфантильные мужчины, вульгарная Заречная, карнавальный выстрел Треплева из конфетти, леденящий финал в лучших традициях киножанра "хоррор" - вряд ли такое задумывал Чехов, но, возможно, такой формат резких и жестоких портретов персонажей - отличная возможность показать именно ту "Чайку".

Евгений Марчелли, художественный руководитель Театра драмы им. Ф.Волкова в Ярославле:

- Птица чайка мне не показалась нежным и парящим над морем созданием: это жестокая хищница, которая в борьбе за жизнь уничтожает вокруг себя все, это такая крыса с крыльями. Это и есть мое новое прочтение пьесы. Для меня Нина Заречная - не человек, который терпит неудачу, а захватчик, который все разрушает вокруг себя. Она разрушает и тонкий интеллигентный мир художника, и свою жизнь, все - ради собственного выживания.