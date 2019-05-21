На ул. Стара-Загора сносят липовую аллею для замены тепломагистрали

Во вторник, 21 мая, местные жители забили тревогу в связи с вырубкой деревьев на ул. Стара-Загора между Ташкентской и Алма-Атинской. По словам главы администрации Кировского района Игоря Рудакова, эти работы связаны с заменой магистрального трубопровода силами ПТС.

"У магистрального трубопровода есть охранная зона, ширина створа для производства работ. Все, что за 55 лет (возраст трубы. - Прим. Волга Ньюс) выросло рядом с этой трубой, будет убираться. В границах новой трубы сажать больше ничего нельзя", - добавил Рудаков.

Напомним, 22 января на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры произошел прорыв на тепломагистрали диаметром 1000 мм. Без тепла тогда остался 471 дом. На следующий день был заменен участок трубы, но в нескольких метрах от него произошла новая утечка. На лето запланировали полную замену этой тепломагистрали длиной 1,5 км от ул. Ташкентской до Алма-Атинской.