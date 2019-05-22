В Ульяновской области сошел с рельсов поезд, ехавший в Самарский регион

Во вторник, 21 мая, в 12:45 на 792 км Куйбышевской железной дороги вблизи станции Барыш (Ульяновская область) сошел с рельсов грузовой поезд, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте. По информации ряда СМИ, состав направлялся из Мордовии в Самарскую область.

Следствием установлено, что произошел сход восьми порожних цистерн грузового поезда № 2058 с повреждением железнодорожного полотна. Пострадавших нет. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа в составе следователей Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации и сотрудников Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Его расследование находится на контроле руководства Следственного управления.