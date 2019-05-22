Самарский "АвтоВолгастрой" освоит 8,8 млрд руб. на строительстве трассы в Пензенской области

Самарская компания ООО "АвтоВолгастрой" построит участок трассы М-5 в обход города Спасска в Пензенской области за 8,8 млрд рублей.

Общество стало единственным участником аукциона, из-за чего он признан несостоявшимся, следует из документов на сайте госзакупок. Протокол рассмотрения заявок был подписан 16 мая. В таких случаях контракт заключается с единственным участником, если тот не отзывает заявки.

Заказчиком строительства выступает ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга". Протяженность участка составит чуть более 23 км, на которых будет построена четырехполосная дорога с двумя мостами и тремя транспортными развязками.

Работы должны быть завершены до 31 октября 2024 года. Их финансирование будет открыто в этом году, но основную часть оплаты - 4,4 млрд руб. - компания получит в 2024 году.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "АвтоВолгастрой" учреждено в 2014 г. и зарегистрировано в Самаре на ул. Ташкентской, 194. В 2017 г. компания получила чистую прибыль в 22,5 млн руб. при выручке почти 1,8 млрд рублей. В 2019 г. компания уже заключила три госконтракта общей стоимостью на почти 1,5 млрд руб. на ремонт и содержание участков федеральных трасс в Оренбургской, Ульяновской и Самарской областях. В 2018 г. компания собрала портфель контрактов на 2 млрд рублей.

Единственным владельцем "АвтоВолгастроя" выступает самарский бизнесмен Игорь Разный, который является владельцем еще ряда компаний, специализирующихся на дорожном строительстве.

Гендиректор "АвтоВолгастроя" Максим Гмирач также возглавляет ООО "ССК "ДорМостАэро", которое фигурирует в деле о картельном сговоре.

Напомним, ООО "ССК "ДорМостАэро", а также аффилированные Игорю Разному ООО "Волга-Проект" и ООО "НПО "Авангард" были признаны виновными в заключении картельного сговора при разыгрывании 15 крупных государственных контрактов на строительство и ремонт дорог в Пензенской области на общую сумму более 1 млрд рублей. Решение было принято пензенским УФАС. В 2018 г. было возбуждено уголовное дело.