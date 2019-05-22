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На винзаводе "Тольяттинский" остановлено производство вина

ТОЛЬЯТТИ. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск Росалкогольрегулирования о приостановлении действия лицензии на производство, хранение и поставки алкогольной продукции (вина фруктового) ООО "Винзавод Тольяттинский". Кроме того, федеральная служба добивается аннулирования этого разрешительного документа.

Фото: http://www.vinzavod.ru

По мнению представителей винзавода, приостановление лицензии может привести к банкротству, а выпуск другой продукции не покрывает расходов предприятия. Действия РАР уже вызвали простой в производстве, что ведет к прекращению деятельности общества.

Напомним, решение остановить выпуск вина Росалкогольрегулирование приняло 15 апреля на основании существенных нарушений. "Недостатки в производстве алкогольной продукции по спорной лицензии могут привести к неблагоприятным последствиям, вплоть до негативного воздействия на жизнь и здоровье неограниченного круга граждан", - считают в РАР. Межрегиональному управлению ведомства по ПФО было поручено снять остатки готовой продукции, сырья и полуфабрикатов, используемых для ее производства, а также выполнить пломбирование оборудования и коммуникаций.

Следом Росалкоголь обратился в суд с требованием аннулировать лицензию, выданную 13 сентября 2017 года.

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