Всероссийский театральный марафон примет Самара

Оренбургский театр музкомедии 1 и 2 июня покажет на сцене Самарского академического театра оперы и балета (САТОБ) три мюзикла в рамках ключевого проекта Года театра - Всероссийского театрального марафона, который стартовал 18 января во Владивостоке. С 23 апреля проходит его приволжский этап - он начался в Нижнем Новгороде 23 апреля и охватывает 14 городов ПФО. В его рамках драматические и музыкальные театры региона показывают свои лучшие спектакли новой аудитории. 1 июня передача гастрольной эстафеты состоится в Самаре.

В первый день гастролей Оренбургская музкомедия покажет в САТОБ премьеру 2018 года - мюзикл Кима Брейтбурга "Джейн Эйр" по культовому роману Шарлотты Бронте. Масштабные декорации, воссоздающие убранство английских соборов и замков, более 170 костюмов, уникальные статуи в духе итальянских скульпторов - зрителей ждет настоящий праздник для слуха и глаза, ведь для одной только сцены венчания вручную было изготовлено 1000 лилий, орхидей, роз и глициний. Мюзикл "Джейн Эйр" стал одним из самых грандиозных проектов за всю историю оренбургского театра. Обладателями права на постановку единственной музыкальной версии романа стали лишь три города - Москва, Оренбург и Минск.

Утренним спектаклем второго гастрольного дня будет мюзикл Максима Дунаевского "Аленький цветочек", премьера которого в 2016 году была приурочена к 225-летию со дня рождения автора литературной сказки Сергея Аксакова. В основе сюжета лежит волшебная история, в которой, как и положено, побеждает любовь! Именно благодаря ее самоотверженной силе к юноше, превращенному в чудище, возвращается истинный облик.

Вечером 2 июня зрители смогут увидеть мюзикл Кима Брейтбурга "Дубровский", созданный по одноименному произведению Александра Пушкина, - захватывающую романтическую историю о людских судьбах, любви и вражде, дружбе и предательстве. Великолепная хореография, драматургия и сценическое действие, в котором занято почти 80 человек, - все это делает постановку поистине уникальной.