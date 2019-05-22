В Тольятти будут судить гражданина КНР, обвиняемого в попытке подкупить полицейского

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 23-летнего гражданина КНР, обвиняемого в покушении на дачу взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил старший помощник прокурора Евгения Слепцова.

По версии следствия, днем 4 апреля 2019 г. иностранец пытался дать полицейскому взятку 110 тыс. руб. за то, чтобы тот не проводил проверку и не привлекал к ответственности женщину, уличенную в продаже контрафакта. Подкупить стража порядка не удалось, и мигрант стал фигурантом уголовного дела.

Как пояснила Евгения Слепцова, вину иностранец не признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Автозаводский районный суд.