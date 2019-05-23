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Общество

На территорию самарского детсада забрела маленькая косуля

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре не территорию детского сада № 78, что на ул. Ташкентской, забрела маленькая косуля, сообщает samara.kp.ru.

"Нам позвонили сотрудники детского сада. Я порекомендовал завести детей с прогулки в здание и никого не выпускать, пока косулю не поймают, — рассказал руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктор Трусов. — Никто не пострадал. Поймали его быстро. Связали и погрузили в машину. Сейчас его везут за город и уже сегодня выпустим в привычную среду обитания".

Перепуганная косуля забилась в угол сада. Поймать ее удалось двум мужчинам. Они успокаивали животное, накрыв его с головой куртками и тряпками. Как заметил глава департамента охоты и рыболовства, косули любят заходить в город. Особенно весной.

"Сейчас у косуль появились новые детеныши и они отгоняют от себя тех, которые подросли. Молодые косули всю зиму ходили за мамой, как за поводырем, пришло время им становиться самостоятельными. Вот они и отправились гулять сами по себе. Случается, что заходят в город, в этом нет ничего удивительного".

В нескольких километрах от детского сада есть зеленая зона. Возможно малыш пришел оттуда. Однако точно определить это нельзя. Очевидцы сообщают, что олененок пересек несколько автомобильных дорог, перед тем как оказался в детском саду.

Некоторое время малыш будет под наблюдением специалистов, а затем его выпустят в природу. Скорее всего теперь он будет жить в Кинельском районе.

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