Самарец заплатит штрафы за установку игровых автоматов в барах

Жителя Самары обязали заплатить штрафы по 10 тыс. руб. за размещение в барах Красноглинского района игровых автоматов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

В начале 2018 г. самарец приобрел у неизвестных два игровых автомата и установил их в барах в Красноглинском районе. За время их работы мужчина успел заработать 19 тыс. рублей.

Позже об этой деятельности узнали правоохранители. Самарца привлекли к уголовной ответственности и назначили ему штрафы по 10 тыс. руб. по каждому из двух эпизодов. Сами автоматы приставы конфисковали, чтобы уничтожить.