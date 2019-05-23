Forbes назвал детей Леонида Михельсона одними из богатейших наследников в России

Дочь и сын уроженца Новокуйбышевска, крупнейшего акционера "Сибура" и "Новатэка" Леонида Михельсона, заняли вторую строчку рейтинга богатейших наследников в России по версии журнала Forbes. По данным издания, на каждого из них приходится по $12,2 млрд состояния отца.

26-летняя дочь Леонида Михельсона Виктория с 2016 г. входит в попечительский совет New Museum. Ее отец в 2009 г. создал фонд поддержки молодых российских художников "Виктория — Искусство быть современным" (V-A-C Foundation). С недавних пор Виктория занимается и бизнесом — летом 2018 г. она стала единственным собственником строительной компании "Нова", подрядчика "Новатэка". Виктория принципиально не дает интервью, отказывается от общения со СМИ. О ее младшем брате, родившемся в 2015 г., почти ничего не известно.

Напомним, в 2019 г. Леонид Михельсон возглавил 16-й рейтинг 200 богатейших бизнесменов России журнала Forbes. Его состояние оценивается в $24 миллиарда.