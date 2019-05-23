АКОМ подал заявку на участие в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт"

Самарская область активно участвует в реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", направленного на увеличение объема высокотехнологичного несырьевого неэнергетичеcкого экспорта к 2024 году до 250 млрд долларов в год.

Одним из знаковых инструментов при этом является разработка и выполнение промышленными предприятиями собственной корпоративной программы повышения конкурентоспособности. Предприятия, заключившие соглашения о ее реализации, смогут получить доступ к финансированию экспортных проектов и возможность использовать широкую линейку банковских инструментов. Это упростит российским производителям выход на зарубежные рынки.

Компания "АКОМ" подала заявку в рамках первой волны квалификационного отбора региональных производителей в национальный проект. Шесть лет подряд АО "АКОМ" является неизменным лидером на рынке СНГ по объемам производства аккумуляторов, крупнейшим поставщиком на конвейеры мировых автопроизводителей в России. Сегодня компания обеспечивает порядка 65% экспорта в отрасли, доля на рынке РФ составляет 15,18%. АКОМ занимает первое место в стране по популярности среди отечественных брендов и 3-е - среди мировых.

В рамках программы АКОМ планирует реализацию инвестиционного проекта, направленного на организацию экспортно ориентированного производства на территории Российской Федерации. Предприятие продолжит модернизацию, в результате чего на рынок выйдет инновационная продукция, рассчитанная на потребности экспортных рынков. К 2024 году АКОМ ставит задачу увеличить совокупный объем реализации продукции на 149%, объем экспорта - на 168%.

Заявки от региональных производителей будут рассмотрены сначала министерством промышленности и торговли Самарской области, далее министерством промышленности и торговли РФ, после чего станет известен перечень организаций-участников.