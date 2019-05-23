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Суды Происшествия

Замглавы Хворостянского района осудили за злоупотребление полномочиями

ПРИВОЛЖЬЕ. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приволжский районный суд вынес приговор первому замглавы Хворостянского района. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, в 2016 г. первый замглавы района незаконно потребовал от двух местных жителей перечислить благотворительные пожертвования - 182 тыс. руб. - для получения социальных выплат в рамках госпрограммы "Жилище".

В итоге ему назначили четыре с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также на два года лишили права занимать должности госслужбы и в органах местного самоуправления. Приговор в законную силу не вступил.

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