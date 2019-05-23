Замглавы Хворостянского района осудили за злоупотребление полномочиями

Приволжский районный суд вынес приговор первому замглавы Хворостянского района. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, в 2016 г. первый замглавы района незаконно потребовал от двух местных жителей перечислить благотворительные пожертвования - 182 тыс. руб. - для получения социальных выплат в рамках госпрограммы "Жилище".

В итоге ему назначили четыре с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также на два года лишили права занимать должности госслужбы и в органах местного самоуправления. Приговор в законную силу не вступил.