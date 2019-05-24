В театре оперы и балета состоится танцевальный перформанс

В Самарском театре оперы и балета 24 мая, в 16:30, на малой сцене состоится перформанс с участием танцовщика из Доминиканской республики Джоела Амадора, театра танца СКРИМ и артистов театра.

Джоел Амадор приехал в Россию, чтобы познакомиться с национальной культурой. Идея путешествия возникла после знакомства с хореографом из Самары — Эльвирой Первовой на американском фестивале. Отдыхая в Самаре, Джоел посещал репетиции театра танца СКРИМ, после которых возникла идея совместного творчества. Проект интересен объединением танцовщиков современного танца, артистов балета и хореографа, педагога, танцовщика из Доминиканской республики.