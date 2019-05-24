16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Фестиваль "ПоМост" открылся жестокой "Чайкой. Эскизом" Что смотреть на фестивале "ПоМост" в Новокуйбышевске На "ВолгаФесте" выступит Инженерный театр АХЕ Театральный фестиваль "ПоМост №8" откроется спектаклем "Чайка. Эскиз" В Новокуйбышевске выступит испанский высотный театр Grupo Puja

Театр Культура

В театре оперы и балета состоится танцевальный перформанс

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати

В Самарском театре оперы и балета 24 мая, в 16:30, на малой сцене состоится перформанс с участием танцовщика из Доминиканской республики Джоела Амадора, театра танца СКРИМ и артистов театра.

Джоел Амадор приехал в Россию, чтобы познакомиться с национальной культурой. Идея путешествия возникла после знакомства с хореографом из Самары — Эльвирой Первовой на американском фестивале. Отдыхая в Самаре, Джоел посещал репетиции театра танца СКРИМ, после которых возникла идея совместного творчества.

Проект интересен объединением танцовщиков современного танца, артистов балета и хореографа, педагога, танцовщика из Доминиканской республики.

Гид потребителя

Фото на сайте

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

В театре оперы и балета показали "Князя Владимира"

В театре оперы и балета показали "Князя Владимира"

В Самаре начался фестиваль классического балета им. Аллы Шелест

В Самаре начался фестиваль классического балета им. Аллы Шелест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2