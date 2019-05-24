В Самаре на месте снесенных гаражей хотят устраивать стоянки

В Самаре рассматривают возможность устройства стоянок на месте бывших гаражных массивов. Об этом в ходе заседания рабочей группы при комитете по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям городской думы заявил заместитель главы департамента градостроительства Борис Сабуров.

Больше всего незаконных гаражей выявлено в Советском районе. В реестре их числится 5641. В первом квартале демонтированы и вывезены 589 металлических гаражей, из них владельцами - 492. Хозяева также вывезли 29 ОПР, а всего из 89 значащихся в реестре вывезено 43.

В Кировском районе в реестре числились 5187 гаражей и 287 ОПР. В 2019 г. собственниками демонтированы 100 гаражей и три ОПР.

В Октябрьском районе Самары, согласно мониторингу за апрель 2019 г., 2737 нелегальных гаражей (164 массива), 52 несанкционированных ОПР. Владельцами вывезено за I квартал шесть объектов ОПР, два из них - автостоянки. В течение 2019 г. вывезено 2168 металлических гаражей, около 1 тыс. из них ликвидировали подрядные организации.

Заместитель главы администрации Октябрьского внутригородского района Марина Кришталь обратила внимание на то, что после уборки гаражей остаются горы мусора. В районе уже очищены 24 таких площадки, на 1 апреля вывезено 2,2 тыс. тонн отходов, но ориентировочно еще 8560 тонн ТБО остаются на территории.

В Железнодорожном районе организацией "Экологический след" в 2019 г. демонтированы 628 гаражей, девять объектов потребрынка (ОПР). Всего на территории района было выявлено 2,1 тыс. нелегальных гаражей (владельцы которых не имеют правоустанавливающих документов на землю) и 57 ОПР.

В реестре Куйбышевского района числятся 1984 незаконных гаража, 64 демонтировали собственники, готовы к вывозу 208. В 2019 г. владельцами демонтированы пять ОПР, по состоянию на 7 мая на территории района расположен 51 такой объект. Вывозом незаконно установленных объектов во втором квартале 2019 г. займется специализированная организация.

В Ленинском районе находится около 1,5 тыс. самовольно установленных гаражей, в реестре числятся 1102. В I квартале текущего года хозяева вывезли 315 гаражей, специализированные организации - 25. Незаконных ОПР в настоящее время нет, у пяти ОПР расторгнут договор с ДУИ Самары, с ними районной администрацией проводится работа.

В 2019 г. в реестр Промышленного района внесены 848 незаконных гаражей, 250 объектов в I квартале текущего года демонтированы владельцами, еще 40 - подрядчиком по соглашению с районной администрацией. 40 гаражей включены в план по вывозу во второй половине года. В реестре также числятся 392 ОПР, у 60 из них истек срок аренды земли. За оставшуюся неделю мая будут вывезены пять ОПР, четыре из них - автостоянки.

В Красноглинском районе выявлены 570 самовольно установленных гаражей, из них демонтированы 205, в I квартале 2019 г. - 62 (28 из них - собственниками). В реестре числятся 54 ОПР, семь вывезено, работа по вывозу других намечена на вторую половину года.

Каждый из районов представил план по демонтажу гаражей во второй половине 2019 года. Также продолжается работа по выявлению и включению в реестр этих нелегальных объектов.