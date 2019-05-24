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ЖКХ и благоустройство Общество

С июля тарифы на газ могут увеличиться на 8-10 копеек

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 июля текущего года тарифы на газоснабжение для жителей Самарской области могут вырасти до 6,2 руб. и 7,48 руб. за 1 куб. м (в зависимости от наличия или отсутствия в квартире газовой колонки).

Для сравнения: в настоящее время тарифы составляют 6,12 и 7,38 руб. за кубометр соответственно. При наличии газового отопления цена кубометра кубометров составит 5,36 руб. вместо 5,288 рубля.

Соответствующий проект приказа разработан департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области и опубликован для проведения независимой экспертизы.

Напомним, меньшая цена устанавливается для тех граждан, у кого в квартирах имеются и газовая плита, и колонка для нагревания воды.

Последний рост тарифов на газ произошел в Самарской области с 1 января 2019 года. До этого они составляли 7,26 руб. и 6,02 руб. за 1 кубометр.

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