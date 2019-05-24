Петербуржца будут судить в Тольятти за десятки эпизодов сбыта наркотиков

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 30-летнего петербуржца, обвиняемого в совершении 44 эпизодах сбыта наркотиков в разных регионах — ч. 3-5 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в мае — июне 2018 г. в Карелии, Новгородской, Псковской, Ульяновской и Самарской областях мужчина сбывал через "закладки" крупные партии гашиша и амфетамина.

"Курьера" задержали на посту ДПС "Зеленовка". В его машине и одежде нашли 50 свертков с веществами, приготовленных к сбыту.

Позже было изъято еще около 2 кг амфетамина и почти 0,5 кг гашиша. Содержимое некоторых "закладок" все же успело попасть "потребителям".

Уголовное дело направлено в Ставропольский районный суд Самарской области для рассмотрения.