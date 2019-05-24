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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые ремонтные работы на площадочных объектах и магистральных нефтепроводах Бугуруслан — Сызрань, Куйбышев — Тихорецк, Альметьевск — Куйбышев-1.

Работы проводились в период с 21 по 24 мая 2019 года специалистами ремонтно-эксплуатационных служб Самарского, Саратовского и Бугурусланского районных нефтепроводных управлений.

Во время остановки участков Кротовка — Покровка и Покровка — Сызранский НПЗ МН Бугуруслан — Сызрань в течение 48 часов на линейной части ликвидированы четыре ненормативных вантуза.

На нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-1" подключен приемный трубопровод резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП) объемом 20 тыс. куб м №21 к существующему коллектору резервуарного парка. Работы выполнены в течение 77 часов без изменения режима перекачки нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышев — Унеча-2.

Специалисты Саратовского РНУ во время снижения режима перекачки нефти по участку Самара — Красный Яр МН Куйбышев — Лисичанск в течение 72 часов заменили три задвижки и два обратных клапана на НПС "Бородаевка-2". В течение 44 часов выполнен средний ремонт задвижки на резервной нитке подводного перехода МН Куйбышев — Тихорецк через реку Большой Караман. Работы проведены без снижения режима перекачки по участку Самара — Зензеватка.

Специалисты Самарского РНУ смонтировали узел регулирования расхода нефти по магистральному нефтепроводу Альметьевск — Куйбышев-1 на станции смешения нефти площадки "Самара". Работы проведены в течение 34 часов без изменения режима перекачки нефти по данному магистральному нефтепроводу.

Мероприятия выполнены в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга". Цель — обеспечение бесперебойной и безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов.

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