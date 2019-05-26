16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" потерпели разгромное поражение от ЦСКА Молодежка "Крыльев" завершила сезон на восьмом месте УФАС уличило "Крылья Советов" в нарушении закона о рекламе "Крылья Советов" оштрафовали на 150 тыс. руб. по итогам матча со "Спартаком" "Крылья Советов" высказались за лимит на легионеров по схеме "8+17"

Футбол Спорт

"Крылья Советов" потерпели разгромное поражение от ЦСКА

МОСКВА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде в Москве потерпели разгромное поражение от ЦСКА — 0:6, сообщает пресс-служба волжан.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Дубль у хозяев оформил Федор Чалов, который с 15 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром РПЛ по итогам сезона 2018/2019.

Еще по одному голу в составе ЦСКА забили Бийол, Магнуссон, Сигурдссон и Обляков.

Отметим, что на 63-й минуте в составе самарцев на поле появился Геннадий Киселев, для которого эта встреча стала дебютной в основном составе "Крыльев".

Таким образом, по итогам чемпионата РПЛ самарская команда финишировала на 13-м месте в турнирном таблице и теперь сыграет в стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге в следующем сезоне. Соперником команды Миодрага Божовича по "стыкам" будет "Нижний Новгород", который финишировал на четвертом месте в Футбольной Национальной Лиге.

Первый матч между "Крыльями" и "Нижним Новгородом" состоится в четверг, 30 мая на поле соперника. Ответная игра пройдет в Самаре 2 июня.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2