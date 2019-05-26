16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александр Фетисов: "Впереди матчи с Нижним Новгородом, которые определят будущее команды" "Крылья Советов" потерпели разгромное поражение от ЦСКА Молодежка "Крыльев" завершила сезон на восьмом месте УФАС уличило "Крылья Советов" в нарушении закона о рекламе "Крылья Советов" оштрафовали на 150 тыс. руб. по итогам матча со "Спартаком"

Футбол Спорт

Александр Фетисов: "Впереди матчи с Нижним Новгородом, которые определят будущее команды"

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати

Председатель совета директоров футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Фетисов прокомментировал итоги матча ЦСКА — Крылья Советов.

"Конечно неприятно проигрывать, даже такой опытной команде, как ЦСКА. И я хотел бы принести извинения всем болельщикам клуба за эту игру от футболистов и тренерского штаба. Но нужно понимать, что этот матч для нас не решающий. Впереди матчи с Нижним Новгородом, которые определят будущее команды", - сказал Александр Фетисов.

По его словам, сегодня команда играла не основным составом, так как нельзя было допустить, чтобы сразу несколько игроков, получив желтую карточку, пропустили матчи с Нижним Новгородом. "Именно в этих предстоящих играх мы будем решать главную задачу сезона. Не сомневаюсь, что настрой игроков Крыльев и сам результат будет другой", - резюмировал председатель совета директоров "Крыльев Советов".

Напомним, что стыковой матч состоится 30 мая в Нижнем Новгороде, ответный 2 июня в Самаре.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2