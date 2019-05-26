Александр Фетисов: "Впереди матчи с Нижним Новгородом, которые определят будущее команды"

Председатель совета директоров футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Фетисов прокомментировал итоги матча ЦСКА — Крылья Советов.

"Конечно неприятно проигрывать, даже такой опытной команде, как ЦСКА. И я хотел бы принести извинения всем болельщикам клуба за эту игру от футболистов и тренерского штаба. Но нужно понимать, что этот матч для нас не решающий. Впереди матчи с Нижним Новгородом, которые определят будущее команды", - сказал Александр Фетисов.

По его словам, сегодня команда играла не основным составом, так как нельзя было допустить, чтобы сразу несколько игроков, получив желтую карточку, пропустили матчи с Нижним Новгородом. "Именно в этих предстоящих играх мы будем решать главную задачу сезона. Не сомневаюсь, что настрой игроков Крыльев и сам результат будет другой", - резюмировал председатель совета директоров "Крыльев Советов".

Напомним, что стыковой матч состоится 30 мая в Нижнем Новгороде, ответный 2 июня в Самаре.