В Ставропольском районе бомжа подозревают в краже сотовых телефонов и банковских карт

В дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району обратился 34-летний мужчина, заявивший о пропаже сотовых телефонов и банковских карт, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Общий ущерб составил 20 тыс. рублей. Заявитель рассказал сотрудникам полиции, что отдыхал у своих родителей в жилом доме с. Сосновка Ставропольского района. Сотовые телефоны потерпевший оставил в доме, а сам отправился на задний двор.

В результате проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 61-летний безработный мужчина без постоянного места жительства. Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что проходя мимо указанного дома, увидел открытую калитку и вошел внутрь. В доме никого не было. В одной из комнат на столе находились три сотовых телефона и банковские карты, которые подозреваемый похитил и ушел. Один из похищенных телефонов злоумышленник оставил для личного пользования, а остальные вместе с банковскими картами выбросил. Похищенное имущество было обнаружено и изъято, впоследствии будет возвращено законному владельцу.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище" следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ранее он был судим — по ч. 3 ст. 162 УК РФ "Разбой".