Полиция начала проверку из-за скандального видео с избиением ребенка

Вечером 25 мая в соцсетях появился видеоролик, на котором с виду вполне приличная женщина ругает, поднимает за уши, таскает за руки, швыряет на землю и бьет по лицу девочку лет 10.

Ролик сопровождали пояснения о том, что события происходили неподалеку от дома №9 на ул. Тополиной в Автозаводском районе Тольятти. Женщина якобы выглядела трезвой и на замечания людей не реагировала.

Видео быстро разошлось по соцсетям, его активно обсуждали жители Самарской области. На резонансный видеоролик обратили внимание и полицейские. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что по факту появления ролика ведется проверка.

Какие меры в связи со случившимся примут стражи порядка и какие выводы сделают, покажет время.