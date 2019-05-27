Кредитно-гарантийный портфель ВТБ в Самаре превысил 120 млрд рублей

ВТБ в Самарской области по итогам первого квартала 2019 года нарастил кредитно-гарантийный портфель объединенного бизнеса на 8%, до 121,1 млрд рублей.

Корпоративный кредитно-гарантийный портфель за первый квартал вырос на 10% и достиг 67,4 млрд рублей. Основная доля в нем (55%) приходится на малый и средний бизнес. В рамках программ льготного кредитования на 1 апреля текущего года в ВТБ действует 26 кредитных соглашений на общую сумму более 4,2 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель за первые три месяца текущего года вырос на 5%, до 53,7 млрд рублей. Основная часть приходится на ипотеку и кредиты наличными. Портфель жилищных кредитов вырос с начала года на 5%, до 24,7 млрд рублей, кредитов наличными — на 6%, превысив 24 млрд рублей. Портфель привлеченных средств клиентов-физических лиц за январь–март увеличился на 3% и на 1 апреля составил 67,6 млрд рублей.

За первый квартал текущего года самарцы оформили в ВТБ более 9,5 тысяч кредитов на сумму 7 млрд рублей, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший объем выдач приходится на кредиты наличными — 4,1 млрд рублей (+23% по сравнению с прошлым годом) и ипотеку — 2,6 млрд рублей (+47%).

Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков отметил: "Сегодня в регионе сохраняется кредитная активность как со стороны населения, так и бизнеса. Причем в сегменте малого и среднего предпринимательства есть высокая заинтересованность в льготных программах господдержки. Бизнес привлекает средства не только на ведение текущей деятельности и рефинансирование, но и довольно часто — на реализацию инвестиционных проектов".