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Суды Происшествия

Жителя Жигулевска осудили за нападение на сожительницу с ножом и ножницами

ЖИГУЛЕВСК. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске суд приговорил к четырем с половиной годам колонии 38-летнего мужчину, напавшего на сожительницу с ножом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Инцидент произошел 30 января 2019 года. Во время распития спиртного мужчина поссорился с сожительницей и два раза ударил ее в спину кухонным ножом. Когда нож погнулся, он еще два раза ударил пострадавшую ножницами в грудную клетку. Женщина получила тяжкие травмы.

Как выяснилось, эти события произошло через два дня после того, как мужчина получил условный срок за аналогичное преступление.

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