Жителя Жигулевска осудили за нападение на сожительницу с ножом и ножницами

В Жигулевске суд приговорил к четырем с половиной годам колонии 38-летнего мужчину, напавшего на сожительницу с ножом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Инцидент произошел 30 января 2019 года. Во время распития спиртного мужчина поссорился с сожительницей и два раза ударил ее в спину кухонным ножом. Когда нож погнулся, он еще два раза ударил пострадавшую ножницами в грудную клетку. Женщина получила тяжкие травмы.

Как выяснилось, эти события произошло через два дня после того, как мужчина получил условный срок за аналогичное преступление.