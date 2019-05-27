В "Уроках цифры" участвовали более 320 тыс. школьников из Самарской области

Самарская область стала одним из наиболее активных регионов-участников всероссийского образовательного мероприятия для школьников "Урок цифры", которое проходило с января по май 2019 года в школах страны.

Программа стартовала в декабре 2018 года, в ней приняли участие более 20 тыс. школ России, в Самарской области было проведено свыше 5 тыс. "уроков цифры" для более 320 тысяч участников.

Организаторами ее являются Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО "Цифровая экономика" и ведущие российские технологические компании, а также благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее".

Самое активное участие в проведении урока приняли ПАО "Сбербанк", операторы сотовой связи, самарские IT-компании, департамент информационных технологий и связи Самарской области.

В дистанционном режиме лекции читали специалисты российских компаний "1С", "Лаборатория Касперского", "МайлРуГрупп" и др. Для учеников с 1-го по 11-й классы каждый урок был посвящен определенной теме в сфере IT: искусственный интеллект, нейросети, управление проектами и безопасность в Интернете. Все они были направлены на приоритеты федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика".

"Участие в "Уроке цифры" позволило каждому ученику узнать о важности развития цифровых навыков, проявить себя и познакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной форме. Мы начинаем реализацию глобального национального проекта "Цифровая экономика", выполнить который без высококвалифицированных кадров просто невозможно, спрос на квалифицированные кадры только растет. В ближайшее время изменения затронут вузы и техникумы, где будут перераспределены бюджетные места в пользу инженерных специальностей, связанных с IT. К 2024 году в России планируется в три раза увеличить количество бюджетных мест для этих специальностей — с нынешних 43 тысяч до 120 тысяч", — заявил, подводя итоги всероссийской акции в Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин.