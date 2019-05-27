В Самаре отметили общероссийский День библиотек

В понедельник, 27 мая, в Самарской областной детской библиотеке прошел общероссийский День библиотек. Для гостей была приготовлена целая программа, где во главе любого действа - Книга и чтение.

Утром на встрече "Чтение вслух с дошкольниками" прочитали в лицах и обсудили книгу французской писательницы Анн Жонас "Мартин, Малыш и говорящая книга". Маленькие читатели услышали поучительную и трогательную сказочную историю том, как храбрый библиотечный мышонок по имени Малыш однажды нашел Говорящую Книгу, незаметно для себя увлекся чтением, что однажды не только спасло ему жизнь, но и помогло подружиться с заклятым врагом - котом Мартином.

Днем гости от 6 до 14 лет и их родители смогли познакомиться с необычным сотрудником библиотеки - роботом Васей на встрече "Робот Вася приглашает!" Вася поиграл с ребятами в литературную викторину, рассказал о себе, о новых книгах, которые будут интересны детям, ответил на вопросы читателей. У каждого осталось фото с роботом-библиотекарем - гости решили, что теперь будут хвастать перед знакомыми знакомством с настоящим роботом. Ребята и их родители задержались подольше, чтобы подробнее рассмотреть самые необычные книги из Музея детской книги библиотеки на выставке. Среди которых есть даже книги дополненной реальности, которые "оживают" в 3D-изображении с помощью смартфона.

"У нашей библиотеки слоган: "Территория активного чтения". Это то место, где происходит общение, где дети учатся чему-то новому, могут обсудить прочитанную книгу, узнать о новых книгах, проявить себя, реализовать свой творчески потенциал. У нас есть такие мероприятия, где дети представляют свои проекты. Библиотекарь сегодня должен быть мобильным, владеть всеми информационными технологиями, потому что большинство процессов в нашей библиотеке автоматизированы", - рассказала заведующая отделом обслуживания школьников Самарской областной детской библиотеки Наталья Флягина.

Днем читатели постарше - от 7 до 12 лет - в секции "Библиотека будущего. Фантаст-проект" узнали о самых интересных библиотеках мира и попытались сами придумать, какой могла бы быть библиотека будущего, что они хотели бы в ней увидеть. Например управлять библиотечным фондом и получать книги на расстоянии одной только силой мысли. Свои идеи можно было воплотить в проект на бумаге.

"Тут так хорошо, мероприятия всякие проводят, можно очень много нового узнать. Я только настоящие книги читаю, не в телефоне, потому что от телефона зрение падает, а книги - можно включить свет поярче и читать. Задумываюсь - может быть, стать библиотекарем, потому что сюда приходят дети, здесь всегда им интересно, можно самой книжки читать, с детьми общаться", - рассказала постоянная читательница библиотеки Виолетта.

Завершился День библиотек спектаклем Театра Теней. Дошкольники увидели сказку "Золушка" с помощью эксклюзивного издания из серии "Театра Теней" - специальной книги силуэтов, героев и декораций. С помощью таких книг можно не только интересно провести время и пофантазировать со своим ребенком: книги Театра Теней также помогают в воспитании - они способны избавить ребенка от страха темноты, успокоить перед сном, развивают воображение и речь, а подсветить их можно даже фонариком от смартфона.

На протяжении всего дня можно было сфотографироваться в тематической фотозоне с фразами из любимых книг и хэштегом #БиблиотекаНаНевской.

День библиотек продолжился и в онлайн-пространстве. Несколько дней в честь праздника среди читателей проходит конкурс селфи-марафон в соцсети "ВКонтакте", по условиям которого нужно слать селфи с библиотекарем СОДБ, написать к нему поздравление и выложить в Сети с хэштегом #ИЯЗДЕСЬБЫЛ. Автор лучшего селфи по итогам конкурса получит эксклюзивную книгу-приключение.