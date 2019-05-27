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Общество

В Самаре запустили цифровых воздушных змеев

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 мая, в Самаре около стадиона "Самара Арена" запустили цифровых воздушных змеев, а рядом прошла зарядка со звездами спорта, посвященная переходу региона на цифровое эфирное вещание.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Акция стала олицетворением скорого перехода на "цифру". В рамках флешмоба самарские волонтеры запустили в небо воздушных змеев, брендированных логотипами телеканалов, которые доступны в составе мультиплексов цифрового телевещания, "цифровой бабочкой" и символикой Самарской области.

В "цифровой" зарядке как символе готовности региона к предстоящему отключению аналогового вещания приняли участие прославленные самарские спортсмены: олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета 1996 года, многократная чемпионка мира и Европы Ольга Кузнецова (Клочнева) и бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах, неоднократный чемпион Европы и призер чемпионатов мира по баскетболу, заслуженный мастер спорта России Ольга Артешина.

В мероприятии также участвовали представители правительства Самарской области, руководитель филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" Марат Юсупов и волонтеры самарского городского штаба, созданного для оказания помощи гражданам в настройке оборудования для приема цифрового эфирного телевидения.

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