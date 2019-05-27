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Театр Культура

На месте строительства театра-студии "Грань" установили арт-объект

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сквере "Слава труду" в Новокуйбышевске в последний день Всероссийского театрального фестиваля "ПоМост N8" установили арт-объект на месте строительства театра-студии "Грань".

Арт-объект, установленный со стороны перекрестка улиц Чернышевского и Дзержинского, представляет собой фрагмент кирпичной стены, внутри которого на ряд из прозрачных кирпичей нанесен текст: "Здесь будет построен театр-студия "Грань".

Эту часть стены выложили во время открытия почетные гости, в числе которых был глава Новокуйбышевска Владимир Фомин. Автором арт-объекта стал архитектор Дмитрий Храмов.

Вечером того же дня в честь завершения фестиваля "ПоМост" и Дня города Новокуйбышевска на площади имени Ленина выступил испанский театр Grupo Puja и прошел праздничный фейерверк.

Напомним, место для строительства здания театра-студии "Грань" было выбрано голосованием на портале "Вместе". Сейчас работы планируется завершить в 2022 году. Здание "Грани" будет единственным в России, построенным специально для театра в малом городе. Пока театр играет спектакли в Камерном зале Дома культуры им. Ленина.

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