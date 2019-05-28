Облсуд снизил наказание двум обвиняемым в хищении нефти у "РИТЭКа"

В пятницу, 24 мая, апелляционая инстанция Самарского областного суда после рассмотрения жалоб изменила приговор Кинельского районного суда от 7 февраля двум из четырех осужденных сотрудников цеха подготовки и сдачи нефти (ЦПСН) "Просвет", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, дело было возбуждено после задержания четырех машин с 82,8 т нефти в сентябре 2016 года. Этот эпизод был квалифицирован как покушение на хищение. Обвиняемыми по нему проходили мастер Александр Голубь, оператор Андрей Благороднов, охранники Антон Васильев и Виталий Ушаков. Все они написали явки с повинной.

Позже в деле появился еще один, на этот раз завершенный, эпизод хищения еще 294 т нефти стоимостью более 4 млн рублей. В этом преступлении обвинили только Благороднова. Он вины по этому эпизоду не признал, а его подельников следствию установить не удалось.

В итоге Кинельский районный суд назначил двум охранникам, получавшим деньги за попустительство выезду неучтенных бойлеров, наказание по три года условного лишения свободы. Голубь также получил условный срок - три года и шесть месяцев. А вот Благороднова приговорили к трем с половиной годам в колонии общего режима.

Приговор был обжалован адвокатами и прокуратурой.

В деле о хищении нефти у "РИТЭКа" засветились "Законовские" ОПГ "Законовские", в последнее время оказавшаяся под пристальным вниманием силовиков, засветилась в деле о хищении нефти с территории цеха подготовки и сдачи нефти (ЦПСН) "Просвет" компании "РИТЭК". Об этом стало известно в ходе допроса в Кинельском районном суде представителя ООО "Открытая Самара" Андрея Фадеева.

Областной суд оставил приговор двум охранникам без изменения. Срок условного лишения свободы Голубю, апеллировавшему к тому, что у него недавно родился ребенок, был снижен на один месяц — до 3 лет и 5 месяцев, срок лишения свободы в колонии общего режима для Благородного, у которого выявили хроническое заболевание, был снижен на три месяца — до 3 лет и 3 месяцев.

Напомним также, что в деле по обоим эпизодам проходили "неустановленные лица". Из материалов дела следует, что ими могли быть представитель ООО "Открытая Самара" Андрей Фадеев и Виталий Карпов, известный в определенных кругах как Марадона.

Они фигурируют в показаниях свидетелей и обвиняемых, а преступление было выявлено в результате прослушки их переговоров. Однако следствие удовлетворилось объяснениями Фадеева и Карпова об их непричастности к хищениям.