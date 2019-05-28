В Новокуйбышевске обрушилась стена жилого дома

В Новокуйбышевске обрушилась облицовочная кирпичная кладка первого подъезда на пр. Победы, 38. Пострадавших нет, сообщают в ООО "Новоградсервис", под управлением которого находится дом.

Сообщение от жителей поступило около 11:00. На место прибыли сотрудники обслуживающей организации "Мастер", перекрыли подход к опасному участку. Погрузчики убрали часть обрушившейся кладки. Ведется демонтаж опасного участка при помощи автовышки.

"Во время ежегодных весенних и осенних осмотров явных нарушений выявлено не было, обращений от жителей по теме не поступало. Будет проведена строительная экспертиза по выявлению причин случившегося", - прокомментировали в управляющей компании.